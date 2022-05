Fortnite: Das sind die verschiedenen Modi im Spiel

Heute bringen wir einmal Licht ins Dunkle für euch! Auf den ersten Blick wirkt die Auswahl an den unzähligen Spielmodi des Battle-Royale Shooters ziemlich verwirrend. Daher listen wir euch jetzt alle Möglichkeiten auf, wie ihr in Fortnite so viel Spaß wie möglich haben könnt!

Die Hauptmodi von Fortnite

Wenn wir mittlerweile über Fortnite reden, dann meinen wir in der Regel den Battle Royale Modus, aber wir wollen auch mal über den Tellerrand hinausschauen! Der Shooter von Epic Games bietet noch eine Menge mehr Spaß, falls ihr irgendwann mal eine Auszeit von dem Hauptmodus braucht. Das sind die vier großen Spielmodi in Fortnite:

Die Unterteilung der Hauptmodi

Wofür steht eigentlich LTM?

Ihr wollt ein Deathmatch spielen, aber nicht extra Call of Duty starten? Kein Problem! Von Speedrun-Maps bis zu der Fortnite-Version von Among Us – hier findet ihr alles, was euer Herz begehrt.