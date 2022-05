Einsatz von Lindström im Europa-League-Finale auf der Kippe

Eintracht Frankfurt zittert für das Finale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers weiter um den Einsatz von Offensivspieler Jesper Lindström.

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zittert für das Finale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers weiter um den Einsatz von Offensivspieler Jesper Lindström. "Es wird ein Fotofinish, die medizinische Abteilung und er arbeiten auf Hochtouren", sagte Trainer Oliver Glasner in einer Medienrunde: "Wir können noch keine Prognose abgeben, dafür ist es noch zu lang. Aber wir sind schon guter Hoffnung, dass es sich ausgeht."