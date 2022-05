NFL: Österreich-Rekordmann Bernhard Raimann spricht über "verrückte Zeit" beim Draft

Tränen bei Freundin: So emotional war der NFL-Draft für Österreichs Hoffnung

Als erster Österreicher überhaupt wurde Bernhard Raimann im NFL Draft ausgewählt. In einer Medienrunde hat er nun Einblicke gegeben, dass die Zeit des Wartens für ihn alles andere als einfach war. Zudem hat er für die Zeit in der NFL ein klares Ziel.

Als erster Österreicher überhaupt wurde er im NFL Draft gezogen. Die Indianapolis Colts holten den Offensive Lineman in der dritten Runde an der 77. Stelle. Ab Donnerstag wird der junge Mann aus der Alpenrepublik dann sein Können beim NFL-Team unter Beweis stellen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

In einer Medienrunde blickte er nun auf „eine verrückte Zeit“ zurück, wie er selbst sagt. „Das Draft-Wochenende war sehr stressig. Wir saßen alle vorm Fernseher und haben auf den Anruf gewartet“, schilderte er.

Raimann wartet mit Familie auf Anruf von NFL-Teams

Er galt vor der Talentauswahl als einer der besten Spieler auf seiner Position als Offensive Tackle. Manche Experten rechneten sogar damit, dass er vielleicht in der ersten Runde gedraftet wird.

Wird man von dort aber nicht früh gepickt, kommt das lange Warten allein im Green Room einem Spießrutenlauf gleich - wie der hoch gehandelte Quarterback Malik Willis dieses Jahr feststellen musste. Erst neun Plätze nach Raimann wurde er dann letztlich in der 3. Runde gezogen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Raimann, der als Tight End angefangen hat , schaute sich stattdessen in Michigan im kleinen Kreis den Draft an. Neben seiner Freundin Calli Stemple waren auch seine Eltern, die extra aus Österreich gekommen waren, anwesend.

Raimann: „Musste frische Luft schnappen“

„Sie haben mir sehr auf meinem Weg geholfen“, lobte er. So brachten sie ihm bei, dass er seine Ziele verfolgen und nicht nur dem Geld nachjagen soll.

In den Draft-Tagen brauchte er aber vor allem ihre moralische Unterstützung, denn der erlösende Anruf ließ auf sich warten. „Ich musste in der Tat das ein oder andere Mal raus frische Luft schnappen und habe versucht, mich daran zu erinnern, dass es egal ist, wann und zu wem man gedraftet wird“, beschrieb er auf SPORT1 -Nachfrage die lange Wartezeit.

Entsprechend groß war die Freude, als die Colts ihn anriefen und mitteilten, dass sie sich für ihn entschieden haben. „Ich kann mich kaum noch an den Abend erinnern, denn ich hatte 100.000 Emotionen gleichzeitig“, erläuterte er seine Gefühlswelt.

Colts waren bei Raimann „weit oben auf der Liste“

Erste Kontakte mit zukünftigen Teamkollegen hatte er bereits. So schrieb er nicht nur mit dem deutschen NFL-Import Marcel Dabo , sondern auch mit Star-Running-Back Jonathan Taylor, dem er nun die Wege im Laufspiel freiblocken soll.

Raimann mit Vorfreude auf Colts-Spieler

Am Donnerstag reist er bereits zum Antrittsbesuch nach Indianapolis. Vermutlich wird er dann auch Quentin Nelson kennenlernen, der mit ihm in der Offensive Line stehen wird und den er in höchsten Tönen lobt. „Er ist einer der besten Guards und ich denke, dass ich von ihm noch eine Menge lernen kann.“