FIFA 22: Ehrliche Worte: Content Creatorin gibt Betrugsversuch zu

Ebru „sp9_ebru“ Önal gilt als eine der besten FIFA-Spielerinnen des Landes. Doch trotz ihrer Qualitäten am Controller gibt die 21-Jährige zu, in der Virtual Bundesliga betrogen zu haben.

Cheating-Skandale und Betrugsfälle sind so alt wie die eSports-Szene selbst. Kommen die Taten ans Tageslicht geht dies häufig mit einem beträchtlichen Imageschaden einher. Doch es kann auch anders gehen. Wer zu seinen Fehlern steht, kommt eher mit einem blauen Auge davon, da das Offenlegen zumindest von Selbstreflektion und Einsicht zeugt.

Für diesen Weg hat sich jetzt auch Ebru „sp9_ebru“ Önal entschieden. Die Content Creatorin, die für die Organisation des Fußballprofis Sebastian Polter sowie für den Verein Wehen Wiesbaden aktiv ist, hat zugegeben, in den VBL Open entgegen der Regeln gehandelt zu haben . Konsequenzen muss die talentierte Zockerin trotzdem hinnehmen.

Statement zum Cheating-Vorfall in den VBL Open von FIFA 22

Die 21-Jährige meldete sich jüngst in einer Story auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort. Dort schilderte sie ihren Followern den Vorfall und sprach von einem „riesigen Fehler“. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Ebru versucht, sich über die VBL Open für die Playoffs zur deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. In diesem Modus, der Teil der Wettbewerbsstruktur der Solodisziplin ist, schaffen es monatlich zehn Spieler je Konsole in die Ausscheidungsrunde.