Erlebe die Eishockey-WM mit der PENNY Supporting 6

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft strebt in Finnland nach WM-Edelmetall und die PENNY Supporting 6 sind mittendrin. Sie zeigen das Turnier aus Fanperspektive und gewähren exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Startschuss für den WM-Traum der PENNY Supporting 6!

Ab dem 13. Mai wird in Finnland die beste Eishockey-Nation der Welt gesucht und Deutschland ist mittendrin. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm macht Jagd auf die erste WM-Medaille seit dem Silbergewinn 1953. (NEWS: Alles zur Eishockey-WM)

Die PENNY Supporting 6 sind insgesamt 24 Eishockey-Fans, die sich im Zuge eines PENNY Gewinnspiels für die Teilnahme am Event qualifiziert haben. Das All-inclusive Paket umfasst natürlich An- und Abreise, sowie Hotel und Verpflegung.

Aufgeteilt in vier Gruppen besuchen sie nicht nur zwei bis drei WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sondern erleben ein mit dem Deutschen Eishockeybund abgestimmtes, exklusives Programm. Mal ist es ein Talk mit Toni Söderholm und den Spielern, eine Hafenrundfahrt durch Helsinki oder ein gemeinsamer Fan-Abend in der Kneipe. Gewohnt wird übrigens in der coolsten Fan-WG.