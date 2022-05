Zverev nach Erfolg über de Minaur im Viertelfinale von Rom

In der Runde der letzten Acht trifft Zverev am Freitag auf den Kroaten Marin Cilic oder Cristian Garin aus Chile. Nach dem Einzug ins Endspiel von Madrid geht es für die deutsche Nummer eins in Rom darum, weiteres Selbstvertrauen für das Grand-Slam-Turnier in Paris (ab 22. Mai) zu sammeln.