Wehrle vor Abstiegsfinale: "Glaube an den Klassenerhalt"

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, geht optimistisch in das Abstiegsfinale der Schwaben gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln. "Ich glaube an den Klassenerhalt. Wir standen schon wesentlich schlechter da", sagte Wehrle vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der VfB braucht gegen Köln zwingend einen Sieg, um sich eine Chance auf den direkten Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga zu erhalten.