Ligue 1: Eklat! Fans machen sich über toten Sala lustig

Beim Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und AS Saint-Étienne kommt es zu einem Eklat. Die Fans von Nizza singen einen Schmähgesang über einen verstorbenen Spieler.

Ganz schlimmer Vorfall in der Ligue 1:

Beim Spiel zwischen OGC Nizza und AS Saint-Étienne am Mittwochabend haben sich die Nizza-Fans über den verstorbenen Emiliano Sala lustig gemacht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Sie sangen in der neunten Minute: „Er ist ein Argentinier, der nicht gut schwimmen kann, Emiliano unter Wasser.“ Es ist eine Parodie des Gesangs, welchen die Nantes-Anhänger in jedem Spiel in der neunten Minute singen. Er heißt: „Er ist Argentinier, er lässt nicht los, Emiliano Sala.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)