BVB mit Haaland-Erbe schon einig? Haller Favorit der Bosse bei Borussia Dortmund

Und der BVB soll sich sogar schon mit einem Nachfolger für Haaland einig sein. Sein Name: Sébastien Haller. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) #

BVB will Haller als Haaland-Ersatz

Wie der Spiegel am Mittwoch meldete, sei man in den Verhandlungen schon so weit, dass „beide Seiten inzwischen eine gemeinsame Zukunft bevorzugen“ sollen. (PERSONALIE: Hallers Wiedergeburt)