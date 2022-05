Hoeneß feiert runden Geburtstag mit gemischten Gefühlen

Schick schießt Bayer zurück in die Champions League

Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim hat seinen runden Geburtstag am Donnerstag mit gemischten Gefühlen erlebt.

„Es war ein komischer Moment, die 40 auf dem Kuchen zu sehen. Es geht weiter - aber wie?“, sagte Hoeneß vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach: „Ich wünsche mir einen erfolgreichen Saisonabschluss. Ich möchte keinen Sommerkick sehen.“

Die TSG hat eine enttäuschende Saison absolviert und die Teilnahme am Europacup verpasst, zuletzt standen acht Partien ohne Sieg zu Buche. "Wir haben Redebedarf in allen Bereichen", sagte Hoeneß, der dennoch allen Klubmitarbeitern an seinem Geburtstag ein Eis spendierte.