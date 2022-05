Schalke-Fan spricht von Todesangst - und klagt gegen Sicherheitsdienst

Das zeigen nun die Vorwürfe eines Fans der Knappen, der sogar von Todesangst spricht und den Sicherheitsdienst in der Veltins-Arena verklagen will. Auch gegen Schalke prüft er rechtliche Schritte, berichtet Bild . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Schatten auf Schalke-Feier! „Hatte Angst, dass ich sterbe“

Der 57-Jährige erzählte, dass er beim Sieg gegen St. Pauli am vergangenen Samstag gegen Spielende an der Metallbrüstung in der Nordkurve eingequetscht worden sei.