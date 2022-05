NBA: Co-Trainer Kenny Atkinson von den Golden State Warriors soll Coach der LA Lakers werden

Der Rekord-Champion (17 Meisterschaften) will in der kommenden Saison 2022/23 mit einem neuen Coach angreifen. Laut ESPN ist der heißeste Trainer-Kandidat Kenny Atkinson, der aktuell bei den Golden State Warriors Chefcoach Steve Kerr assistiert.

Lakers suchen neuen Trainer - Atkinson Favorit

Atkinson hat sich sowohl als Assistent als auch als Cheftrainer in der NBA einen Namen in der Spielerentwicklung gemacht. Er verbrachte mehr als drei Jahre als Cheftrainer der Brooklyn Nets, die er in seiner dritten Saison 2018/19 in die Playoffs führte.