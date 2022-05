FC Bayern: Trainer Jens Scheuer verlässt Frauen - nach Meisterschaft und 0:6-Klatsche

Darauf hätten sich Coach und Klub nach Gesprächen mit Karin Danner (Leiterin der Frauenfußballabteilung) und Bianca Rech (Sportliche Leitung) einvernehmlich geeinigt, teilte Bayern am Donnerstag mit. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)

Scheuer erst Meister, dann 0:6 gegen Wolfsburg

In der aktuellen Saison musste Bayern allerdings Meister VfL Wolfsburg den Vortritt lassen und kassierte zuletzt gegen die „Wölfinnen“ eine heftige 0:6-Klatsche in der Bundesliga. In der Champions League war im Viertelfinale Schluss.