Manchester City: De Bruyne erinnert bei Jubel an Erling Haaland

So viel Risiko steckt in Haalands City-Entscheidung

Kevin De Bruyne erzielt vier Tore und führt Manchester City zum Auswärtssieg in Wolverhampton. Der Jubel nach seinem dritten Treffer sorgt in England für Aufsehen.

Der Belgier erzielte beim 5:1-Auswärtssieg in Wolverhampton einen Viererpack und führte Manchester City zu wichtigen drei Punkten im Titelkampf der Premier League. Den „Skyblues“ fehlen nur noch vier Punkte zur Meisterschaft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

De Bruyne machte allerdings nicht nur mit seinen Treffern auf sich aufmerksam. In England sorgte sein Jubel nach seinem dritten Tor für Aufsehen, denn er ahmte vermeintlich einen Torjubel von Erling Haaland nach - seinem neuen Teamkollegen. So wurde es zumindest in England interpretiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)