Ryan Gravenberch: Teamkollege plaudert Wechsel zum FC Bayern aus

„Leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient“, sagte Kenneth Taylor in einem Video von Ajax-TV , das über Twitter verbreitet wurde.

Gravenberch selbst lacht darauf hin nur vielsagend und fragt in Richtung Taylor zurück: „Und du, bist du nächstes Jahr hier?“

Gravenberch Bayern-Wunschspieler im Mittelfeld

Er hatte sich zwar in der vergangenen Woche am Knöchel verletzt und fällt bis zu sechs Wochen aus - doch bis zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wird der Mittelfeldspieler seine Verletzung auskuriert haben. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mazraoui verkündet Wechsel zu Bayern

Auch Gravenberchs Ajax-Kollege Noussair Mazraoui wird zum FC Bayern stoßen, wie er und der Klub schon am Mittwoch bestätigten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wir sind in den letzten Zügen. Es sieht sehr gut aus“, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Münchner Merkur bzw. der tz: „Er ist der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen.“ (Bericht: So tickt Mazraoui)