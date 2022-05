NBA-Playoffs: Debakel! Warriors von Grizzlies böse vermöbelt

Die Golden State Warriors haben in der Nacht zu Donnerstag ein Debakel in den NBA-Playoffs erlebt.

Trotzdem führt Golden State in der Serie noch mit 3:2 und kann im kommenden Heimspiel mit einem Sieg den Einzug in die Conference Finals klar machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Memphis ohne Ja Morant

Bereits früh in der Partie zeichnete sich ab, dass es für die Warriors ein miserabler Abend wird. Die Gäste waren zwar noch in der Offensive solide, jedoch im Defensivverhalten katastrophal. So kassierten sie schon zur Halbzeit 77 Punkte. Es ist der Franchise-Rekord der Grizzlies in den Playoffs.