3. Liga: Torjägerkanone für Bär - und vielleicht auch Atik

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird sie bereits vergeben, am Wochenende wird die Torjäger-Kanone des kicker erstmals auch in der 3. Liga übergeben werden. Zwei Spieler haben dabei noch die Chance, die Trophäe erstmals zu gewinnen: Baris Atik vom künftigen Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Marcel Bär von 1860 München führen die Torschützenliste vor dem letzten Spieltag mit jeweils 19 Treffern an.