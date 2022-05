3. Liga: TSV 1860 München – Borussia Dortmund II (Samstag, 13:30 Uhr)

Im letzten Spiel der Saison trifft der TSV 1860 München am Samstag auf die Reserve von Borussia Dortmund. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Beim 1. FC Magdeburg gab es für 1860 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage. Der BVB II musste sich am letzten Spieltag gegen den SC Verl mit 1:2 geschlagen geben. Im Hinspiel strich der TSV 1860 München die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:0-Erfolg über Dortmund II. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?