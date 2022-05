3. Liga: Sport-Club Freiburg II – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 13:30 Uhr)

Am Samstag geht es für den 1. FC Saarbrücken zum Saisonabschluss zur Reserve des Sport-Club Freiburg. Am letzten Spieltag nahm der Sport-Club gegen den MSV Duisburg die 14. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zwar blieb Saarbrücken nun seit sechs Partien ohne Sieg, aber gegen den FSV Zwickau trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Der 1. FC Saarbrücken siegte knapp mit 1:0.