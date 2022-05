Celtic Glasgow ist Meister - Glasgow Rangers nur Zweiter

Celtic Glasgow ist zum 52. Mal schottischer Meister. Die Glasgow Rangers können ihren Titel also nicht erfolgreich verteidigen.

Durch ein 1:1 bei Dundee United sicherte sich die Mannschaft von Teammanager Ange Postecoglou bereits am vorletzten Spieltag ihren zehnten Titel in den vergangenen elf Jahren. Damit hat Celtic die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League sicher.