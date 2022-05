Skispringen: Revolution wegen Fußball-WM in Katar - Lehren aus Anzug-Eklat gezogen

Revolutionärer Skisprung-Auftakt

Ebenfalls wurde auf dem Kongress abgesegnet, dass der Start der Männer in die Skisprung-Saison bereits ungewöhnlich früh am 5. und 6. November im polnischen Wisla erfolgt.

Als Grund für den frühen Termin nannte Rennleiter Sandro Pertile in einer FIS-Mitteilung die Fußball-WM in Katar, die zwischen dem 21. November und 18. Dezember 2022 stattfindet.

Damit trotzdem alles klappt, werden die beiden Einzelspringen in einer Hybrid-Version ausgetragen. Die Springen werden erstmals auf einer Eisspur sowie Matten ausgetragen.

Zudem gibt es nach 19 Jahren wieder ein Weltcup-Springen in den USA. Am 11. und 12. Februar 2023 ist der Weltcup-Tross im Iron Mountain zu Gast. 2004 fand das letzte Springen in den USA statt.