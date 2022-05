Gladbach und Ukraine senden Botschaft für Frieden

Der Sender bot das Spiel in seiner Live-Übertragung auch mit ukrainischem Kommentar an. "Wir merken, dass wir nicht alleine sind. Die ganze Welt steht hinter uns. Das macht uns stark", sagte Woronin.

Am 1. Juni tritt die Ukraine im Halbfinale der WM-Play-offs in Glasgow gegen Schottland an. Der Sieger spielt vier Tage später gegen Wales um einen Platz bei der Winter-WM in Katar.