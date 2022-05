NFL: Amon-Ra St. Brown - "Das ultimative Ziel ist der Super Bowl"

Der Wide Receiver hatte als Rookie sechs Touchdowns verbucht, mit 90 Catches für 912 Yards stellte der 22-Jährige einen Klubrekord auf - was Neulinge betrifft. Nun soll der nächste Schritt folgen. „Ich will weiter beweisen, was ich kann“, so St. Brown, „egal, worin ich besser werde, es wird dem Team helfen.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)