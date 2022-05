Anzeige

FC Bayern: Darum scheiterte Carlo Ancelotti - Alaba erklärt Bedeutung für Real Woran Ancelotti bei Bayern scheiterte

Ancelotti emotional: "Es ist etwas Seltsames passiert"

Kerry Hau

Carlo Ancelotti ist der Vater des Erfolgs von Real Madrid, bei SPORT1 schwärmt David Alaba von dem Italiener. Doch warum scheiterte „Carletto“ beim FC Bayern?

Er dümpelte mit dem FC Everton im Mittelmaß der Premier League herum, galt als antiquiert und reif für die Rente – bis Florentino Pérez zum Hörer griff und ihn darum bat, es noch einmal zu tun: Real Madrid zurück in die Erfolgsspur zu bringen.

„Ich muss dem Präsidenten danken. Ich bin wieder am Leben“, sagte Carlo Ancelotti, als „seine“ Königlichen am vergangenen Wochenende ihre Rückkehr auf den spanischen Thron perfekt machten und den 35. Meistertitel in La Liga besiegelten.

Für den italienischen Fußballehrer ein ganz besonderer Triumph – schließlich hatte vor ihm noch kein Trainer das Kunststück vollbracht, in allen fünf europäischen Top-Ligen Meister zu werden.

Feierbiest und neuer Rekord: Ancelotti ist Reals heimlicher Star

„Carletto“, wie ihn seine Spieler liebevoll nennen, verdrückte sogar ein paar Freudentränen, als er seinen Sohn und Assistenten Davide nach dem Schlusspfiff in den Arm nahm

Alaba schwärmt von Ancelotti

Wenig später trällerte der 62-Jährige mit den Fans die Klub-Hymne „Hala Madrid y nada más“, alberte mit Karim Benzema auf dem Weg zur Party an der Plaza de Cibeles herum und posierte für ein jetzt schon legendäres Zigarren-Foto mit seinen Stars – wie ein kleiner Junge, der nach langer Suche sein liebstes Spielzeug wiedergefunden hatte.

Die vorläufige Krönung folgte am Mittwoch mit dem Einzug ins Champions-League-Finale gegen das lange lebendige, aber innerhalb von zwei Minuten auf magische Weise ausgehebelte Manchester City. Ancelotti – vom Abgeschriebenen zum Heilsbringer!

„Das, was er hat, hat nicht jeder Trainer einfach. Eine unglaubliche Erfahrung, viele Titel, viele Top-Mannschaften, die er trainiert hat. Ich glaube, ihn kann nichts mehr überraschen. Diese Ruhe strahlt er aus und das tut auch uns Spielern gut“, sagt David Alaba bei SPORT1.

Der im vergangenen Sommer nach Madrid gewechselte Abwehrspieler arbeitete schon beim FC Bayern mit Ancelotti zusammen – allerdings ohne Happy End. Der Übungsleiter gewann in seiner ersten Saison zwar die Meisterschaft und den DFB-Pokal, wurde infolge einer Ergebniskrise im Herbst 2017 jedoch gefeuert.

Darum scheiterte Ancelotti bei Bayern

Eine 0:3-Auswärtspleite in der Champions-League-Gruppenphase bei Paris Saint-Germain brachte das Fass zum Überlaufen. Die damaligen Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge setzten Ancelotti nach einer schlaflosen Nacht in der französischen Hauptstadt vor die Tür und reaktivierten Jupp Heynckes – mit der Begründung, Ancelotti habe die Kabine verloren. „Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste. Carlo hat auf einen Schlag fünf Spieler gegen sich aufgebracht. Deswegen mussten wir handeln“, verriet Hoeneß damals. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Papa“ Carlo als Unsympath? In Anbetracht der Aussagen, die derzeit aus Madrid zu hören sind, kaum vorstellbar – zumal Ancelotti schon seit seiner Zeit beim AC Mailand den Ruf als erprobter Kader-Moderator und Spielerversteher genießt, der seinen Kader bei Laune und langer Leine hält.

„Er ist einfach ein ehrlicher Mensch. Ich habe mich schon in München sehr gut mit ihm verstanden und jetzt auch wieder“, meinte Alaba.

Einem Großteil der Bayern-Spieler war Ancelottis Führungsstil aber zu „Laissez-Faire“, gerade nachdem sie zuvor von dem fordernden und detailbesessenen Pep Guardiola trainiert worden waren. „Was Ancelotti in einer Woche sagte, sagte Guardiola in drei Stunden“, verriet Ex-Kapitän Philipp Lahm erst kürzlich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ancelottis Fitnesstrainer sorgt für Kopfschütteln

Nicht nur die erfahrenen Spieler im damaligen Bayern-Kader wie Arjen Robben, Jérôme Boateng oder Mats Hummels sollen sich bisweilen unterfordert gefühlt haben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass selbst jüngere Akteure wie Joshua Kimmich oder Kingsley Coman die Arbeitsweise von Guardiola vermissten.

Für Kopfschütteln und sogar Spott sorgte intern vor allem Ancelottis damaliger Fitnesstrainer und engster Vertrauter Giovanni Mauri, der sich in der Bayern-Kabine hin und wieder eine Kippe ansteckte und von einigen Spielern und Mitarbeitern den Spitznamen „Fitnessraucher“ verpasst bekam.

Dass Mauri mittlerweile im Ruhestand ist, hat Ancelotti durchaus in die Karten gespielt. Bei Real ist unter ihm jetzt ein anderer Landsmann, Antonio Pintus, für die körperliche Verfassung der Spieler verantwortlich – und der gilt als detailversessener Schleifer, was auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zu Ancelotti passt, aber durchaus auch dafürsprechen könnte, dass der Coach aus seiner Münchner Zeit gelernt hat.

Alaba: „Ancelotti hat sich weiterentwickelt“

„Carlo Ancelotti ist nach wie vor der Gleiche, der er beim FC Bayern war. Aber natürlich hat er sich auch weiterentwickelt, Feinheiten bei seiner Spielphilosophie und Taktik geändert“, verriet Alaba: „Er und sein Team bereiten uns auf jedes Spiel perfekt vor. Mich freut es wirklich auch sehr für ihn, dass wir diese Saison so erfolgreich spielen.“

Andererseits: Ihm blieb nichts anderes übrig, als Pintus in seinen Trainerstab aufzunehmen, weil dieser mittlerweile Kultstatus in Madrid genießt. Viele sehen den Athletikexperten, der bis auf ein Intermezzo bei Inter Mailand mit Antonio Conte seit Jahren im Verein tätig ist, als Schlüssel zu den drei Champions-League-Siegen in Folge unter Zinédine Zidane.

Dass Pintus offensichtlich einer der Besten seines Fachs ist, zeigt sich auch daran, dass Spieler wie Luka Modric noch immer auf Top-Niveau performen. „Wir sind schon Meister und nun hoffe ich, dass wir auch das Champions-League-Finale mit ihm gemeinsam gewinnen können“, sagt Alaba.