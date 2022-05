Nach Bayern-Aus: Slavko Vincic pfeift Frankfurt gegen Rangers - Europa-League-Finale

Schiedsrichter Slavko Vincic wird am kommenden Mittwoch in Sevilla das Europa-League-Finale des Bundesligisten Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers leiten.

Der Kontinentalverband UEFA setzte am Mittwoch den 42-jährigen Slowenen für das Spiel an, der zuletzt in der Champions League Schiedsrichter beim Aus von Bayern München gegen den FC Villarreal war. Es ist Vincics erstes Europapokalfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)