Athleten Deutschland fordert Stärkung der Menschenrechte

Athleten Deutschland nimmt Politik in die Pflicht © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Der Verein Athleten Deutschland hat die Politik und Spitzenverbände zur Stärkung der Menschenrechte von Sportlerinnen und Sportlern aufgefordert. „Der organisierte Sport muss handeln, der Staat aber auch“, sagte Maximilian Klein von Athleten Deutschland in der Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages am Mittwoch. Die Politik müsse unter anderem staatliche Fördergelder an die „Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten knüpfen“.