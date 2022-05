1. FC Kaiserslautern: Thomas Hengen weist Kritik an Antwerpen-Entlassung zurück

Niederlage in Köln: Hier verspielt Lautern den direkten Aufstieg

Thomas Hengen vom 1. FC Kaiserslautern weist die Kritik an der Entlassung von Marco Antwerpen kurz vor der Aufstiegs-Relegation zurück.

„Wir brauchen einen extremen Impuls für den Turnaround. Dieser Moment ist jetzt da. Wir können in zwei Spielen Großes erreichen“, sagte Hengen am Mittwoch während der Vorstellung des neuen Trainers Dirk Schusters beim viermaligen Meister:.

Die FCK-Mannschaft hatte zuletzt unter Antwerpen durch drei Niederlagen in Folge den direkten Aufstieg verspielt. Kaiserslautern trifft in der Relegation am 20. und 24. Mai auf den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden.