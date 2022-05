Karim Adeyemi zum BVB: Keine Gespräche mit Bayern, keine Vergleiche mit Haaland

Bei seiner Abschieds-Pressekonferenz in Salzburg begründet Karim Adeyemi seine Entscheidung für den BVB. Mit Haaland will er sich nicht vergleichen,

Dass Karim Adeyemi in die Bundesliga wechseln würde, stand schon länger fest.

Bei seiner Abschiedspressekonferenz in Salzburg deutete er auch an, dass das mangelnde Interesse des FC Bayern mit seiner Entscheidung zu tun gehabt habe.

„Ich weiß nichts von konkreten Gesprächen“ antwortete der 19-Jährige auf eine entsprechende Frage: „Ich habe in den letzten Jahren mehr Dortmund verfolgt. Deshalb ist es am Ende auch Dortmund geworden.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Adeyemi über Haaland: „Uns kann man nicht vergleichen“

Davon, dass er beim BVB in die großen Fußstapfen von Erling Haaland tritt, will er nichts wissen. „Zufälligerweise war es wieder Erling Haaland, wo die Leute denken, dass ich der Nachfolger bin“, sagte Adeyemi mit Verweis auf Salzburg, wo er auch nach Haalands Weggang verpflichtet wurde.

Auch Druck, den hohen Erwartungen in Dortmund gerecht werden zu müssen, verspüre er nicht. „Ich versuche einfach, meinen Stil in die Mannschaft zu bringen und der Mannschaft zu helfen. Das habe ich hier versucht und das werde ich auch in Dortmund versuchen“, sagte er.