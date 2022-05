FC Bayern bestätigt: Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam im Anflug

Mazraoui erst der Anfang? "Das war es noch nicht in der Bayern-Abwehr!"

Wie SPORT1 bereits im April berichtete , ist der Transfer von Noussair Mazraoui zum FC Bayern so gut wie perfekt. Das bestätigte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwochnachmittag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir sind in den letzten Zügen. Es sieht sehr gut aus“, sagte der 45-Jährige dem Münchner Merkur bzw. der tz: „Er ist der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen.“ (Bericht: So tickt Mazraoui)