Premier League Darts: 14. Spieltag mit Price, MvG, Wright und Clayton LIVE im TV und Stream - Wettquoten | Anzeige

Der 14. Spieltag der Cazoo Premier League Darts steht an. An der Spitze der Tabelle thront weiter Jonny Clayton - daran wird sich auch in der FlyDSA Arena von Sheffield nichts ändern.

Zu diesem Duell war es in der aktuellen Saison der Premier League schon drei Mal gekommen. Am zweiten Spieltag hatte MvG seinen Kontrahenten mit 6:1 besiegt, am vierten Spieltag setzte es dann gar ein 6:0. Auch am neunten Spieltag behielt er gegen Snakebite die Oberhand (6:3). (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)