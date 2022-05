WM Katar: FIFA eröffnet Disziplinarverfahren gegen Ecuador

Goldener Treffer! Leverkusen-Star köpft Ecuador in Richtung WM

Die FIFA eröffnet im Zuge des Protests des chilenischen Verbandes gegen die Qualifikation Ecuadors für die WM in Katar ein Disziplinarverfahren.

Der Weltverband begründete dies mit einer „möglichen fehlenden Spielberechtigung“ von Ecuadors Verteidiger Byron Castillo, dabei geht es auch um die mögliche Fälschung von Dokumenten. Castillo kam in acht Qualifikationsspielen zum Einsatz.

Chiles Verband hatte bei der FIFA-Disziplinarkommission Beschwerde eingereicht, weil Ecuador in der Südamerika-Qualifikation mit Castillo einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt haben soll.

Die mehrseitige Klageschrift an die FIFA, über die die britische Times in der vergangenen Woche berichtet hatte, soll unter anderem eine Geburtsurkunde enthalten, aus der hervorgeht, dass Castillo drei Jahre früher als eigentlich bekannt in Kolumbien geboren wurde.