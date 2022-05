Anzeige

Eishockey-WM 2022: Wer ist Favorit auf WM-Sieg? DEB-Team, Kanada, Schweden oder Finnland? So stehen die deutschen WM-Chancen

Ljubo Herceg

Vom 13. bis 29. Mai 2022 steigt in Finnland die Eishockey-WM 2022. SPORT1 macht den großen Favoriten-Check - und zeigt, wie die Chancen des DEB-Teams stehen.

Vom 13. bis 29. Mai 2022 steigt in Finnland die Eishockey-WM 2022.

Nach Olympia-Silber 2018 und und einem starken vierten Platz bei der vergangenen Eishockey-WM in Lettland will das DEB-Team auch dieses Mal wieder für Furore sorgen.

Ein großer Vorteil für die deutschen Kufen-Cracks könnte sein, dass einige NHL-Stars nicht am Wettbewerb teilnehmen können, da aktuell die Playoffs in Nordamerika parallel laufen. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

SPORT1 überträgt nicht nur alle 64 Spiele der Eishockey-WM 2022 auf seinen Plattformen, sondern macht auch den großen Favoriten-Check zur WM 2022.

FINNLAND

Die finnische Nationalmannschaft gehört neben den USA, Kanada, Russland, Tschechien und Schweden zu den „Big Six“ im Eishockey und feierte bereits zahlreiche Erfolge: Bei den vergangenen olympischen Spielen in Peking holte sich Suomi Gold - genauso wie bei der WM 2019, 2011 und 1995 - und zählt somit auch 2022 zu den Favoriten.

Erst recht auf heimischen Eis in Tampere und Helsinki. Die Mannschaft von Jukka Jalonen zeichnet vor allem eine knallharte Verteidigung, viel Erfahrung und ein grandioser Team-Spirit aus.

Im Tor ist Harri Säteri ein starker Rückhalt, während Mikko Lehtonen die Abwehr dirigiert und Atte Ohtamaa sich nahezu in jeden Schuss reinwirft.

In der Offensive dagegen sorgt die Dreier-Linie von Salavat Yulaev Ufa um Sakari Manninen, Teemu Hartikainen und Markus Granlund für viel Wirbel, Spielkultur und Tore. Größtes Plus: Jalonen vertraut fast der gleichen Mannschaft, die in China Olympiasieger wurde.

KANADA

Der Rekord-Weltmeister (27 Titel) tritt zwar nicht in Bestbesetzung an, dennoch gehört die Truppe von Coach Claude Julien, der 2011 die Boston Bruins zum Stanley-Cup-Sieg führte, zu den Top-Favoriten auf den WM-Titel. Bis auf den dritten Goalie sind alle gestandene NHL-Profis.

In der Defensive besitzt Kanada mit Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Thomas Chabot (Ottawa Senators), Damon Severson und Ryan Graves (beide New Jersey Devils) vier aufstrebende Abwehr-Recken, die auch offensiv gefährlich werden können. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Den Angriff führt Superstar Mathew Barzal (New York Islanders) an und wird dabei von den Top-Talenten Dawson Mercer (Devils), Dylan Cozens (Buffalo Sabres) sowie Pierre-Luc Dubois (Winnipeg Jets) tatkräftige Unterstützung bekommen.

Für die Ahornblätter zählt nur der Titel - und wer Weltmeister werden will, muss an Kanada vorbei.

SCHWEDEN

Bei der WM 2021 in Lettland schied Tre Konor bereits überraschend in der Vorrunde aus. Das allein schreit beim 11-maligen Weltmeister nach Wiedergutmachung und ausreichend Motivation, es der Eishockey-Welt zu zeigen.

Dabei muss Schweden allerdings auf die verletzten NHL-Stars Robin Lehrer (Golden Knights) und Erik Karlsson (San Jose Sharks) verzichten, genauso wie auf William Karlsson (Golden Knights) und Mega-Talent Lucas Raymond (Red Wings), die beide absagten.

Nichtsdestotrotz steht mit Oliver Ekman Larsson (Vancouver Canucks), Adam Larsson (Seattle Kraken), Magnus Hellberg (Red Wings), Rasmus Dahlin, Rasmus Asplund (beide Sabres), Erik Gustafsson (Chicago Blackhawks), Emil Bemström (Columbus Blue Jackets) und Jonatan Berggren (Red Wings) ausreichend NHL-Klasse auf dem Eis zur Verfügung.

Zudem ergänzen noch einige alte Haudegen und Top-Talente aus der schwedischen Liga die Tre Konor, sodass mit den Skandinaviern auf jeden Fall zu rechnen ist. (SERVICE: So läuft die Eishockey-WM)

TSCHECHIEN

Den Olympiasieger von 1998 muss man immer auf dem Zettel haben, auch wenn der letzte WM-Titel einige Jahre her ist - 2010 wurde Tschechien in Deutschland zum sechsten Mal Weltmeister.

Weil aber die so erfolgsverwöhnte Nationalmannschaft seit 2012 keine Medaillen mehr gewann, übernahm im März diesen Jahres mit Kari Jalonen der erste Nicht-Tscheche das Traineramt und brachte neuen Schwung in den Verband. Mit Erfolg, beim Vorbereitungsturnier in Schweden gewann Tschechien alle drei Spiele.

„Ich hatte in sechs Wochen die Gelegenheit, 52 Spieler in Aktion zu sehen. Wir haben für jeden Spieler im Team eine besondere Rolle gesucht und das nicht nur im 5 gegen 5 Spiel, sondern auch in Sachen Powerplay und Unterzahl-Spiel. Ich glaube, dass wir die richtige Wahl getroffen haben“, so Jalonen bei der Kader-Nominierung.

Im Tor kann der Finne auf die zwei NHL-Profis Karel Vejmejka und Lukas Dostal bauen, während Filip Hronek (Detroit Red Wings) der unumstrittene Abwehrchef ist, obgleich er erst 24 Jahre jung ist. Ein Auge sollte man auch Defensiv-Talent David Jiricek von HC Pilsen haben, der 18 Jährige gilt als kommender Top-5-Pick im NHL-Draft 2022.

In der Offensive dagegen setzt Jalonen auf seine jungen Stars Jakub Vrana (Detroit Red Wings) und Tomas Hertl (San Jose Sharks), aber genauso auch auf die Routiniers Roman Cervenka und David Krejci. Wenn die technisch-versierten Tschechen in Spiellaune sind, ist die Eishockey-Nation schwer zu schlagen.

USA

Die US-amerikanische Mannschaft von David Quinn ist ein wenig, wie eine Wundertüte: Der WM-Traum der US-Boys könnte einerseits ganz schnell platzen, andererseits kann sich der zweimalige Weltmeister und Olympiasieger aber in einem Turnier in einen wahren Rausch spielen.

Obgleich die absoluten Superstars aus der NHL fehlen, ist die stolze Eishockey-Nation immer zum engeren Favoritenkreis zu zählen. (DATEN: Liveticker zur Eishockey-WM)

Quinn baut dabei vor allem auf Goalie Alex Nedeljkovic (Red Wings) und sein Brüder-Paar in der Abwehr - Caleb und Seth Jones (beide Blackhawks). Aber auch auf Mega-Juwel Luke Hughes (Michigan Wolverines).

Im Sturm sollen die Routiniers Alex Galchenyuk (Arizona Coyotes) und Nate Schmidt (Jets) die zahlreichen jungen Spieler anführen. Das US-Team wird wieder viel über Physis und Tempo kommen, und stets ein unangenehmer Gegner sein.

SCHWEIZ und SLOWAKEI mit Außenseiterchancen

Außenseiterchancen haben das DEB-Team, die Schweiz und Slowakei. Letztgenannter konnte schon in Peking überraschen und holte überraschend Bronze.

Der erst 18 Jahre alte Juraj Slafkovsky, Olympia-MVP 2022, ist der kommende Superstar und hofft mit den jungen Slowaken auf die nächste Sensation.

Genauso wie die Eidgenossen, die von ihren NHL-Stars Timo Meier (Sharks) und Nico Hischier (Devils) sowie Andres Ambühl (38) angeführt werden.

Schweizer Prunkstück ist die Abwehr mit Dean Kukan (Blue Jackets), Janis Moser (Coyotes) und Jonas Siegenthaler (Devils). Dazu hat Coach Patrick Fischer noch einige vielversprechende Talente aus der Schweizer Liga im Kader.

DEUTSCHLAND kann erneut überraschen

Bundestrainer Toni Söderholm hat mit Keeper Philipp Grubauer (Kraken), Moritz Seider (Red Wings) und Tim Stützle (Senators) drei der aktuell besten deutschen Eishockey-Spieler im WM-Kader.

Zwar fehlt Superstar Leon Draisaitl (Oilers) wegen der NHL-Playoffs, dennoch kann der WM-Vierte von 2021 auch dieses Mal überraschen.

In der Abwehr steht mit Korbinian Holzer und Moritz Müller neben Seiders überragendem Talent auch noch ausreichend Erfahrung, während Matthias Niederbeger im Tor Grubauer nötige Verschnaufpausen bieten, aber auch Partien selbst entscheiden kann.

Im Offensiv-Bereich ist es ähnlich: Matthias Plachta, Yasin Ehliz, Leonhard Pfördl und Marcel Noebels haben schon einige Partien auf dem Eis ausgekämpft und sollen die jungen wie Stützle, Karo Jentzsch und Samuel Soramies anführen und ihnen den Druck von den Schultern nehmen.

Söderholms DEB-Team ist ausgewogen bestückt, hat Talent und Erfahrung, Physis und Spielwitz und somit alles für ein weiteres Eishockey-Märchen. Die deutschen Kufen-Cracks müssen sich vor niemandem verstecken.