Eishockey-WM 2022: Wer ist Favorit? Wo wird die WM im TV übertragen? Alle Fragen & Antworten zur WM

Am 13. Mai 2022 beginnt die 85. Eishockey-WM in Finnland. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die WM sowie das deutsche Team gibt es hier.

Eishockey WM: Wo wird gespielt?

In der finnischen Hauptstadt Helsinki und in Tampere. In der Helsinki Ice Hall finden alle Partien der Gruppe A statt, in der die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)