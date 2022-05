Formel 1: Miami-Rennen mit Rekordquote in den USA

Die Popularität der Formel 1 in den USA wächst. Die Übertragung des Miami-Rennens sorgte für eine Rekordeinschaltquote in den Vereinigten Staaten.

Wie die Rennserie am Mittwoch mitteilte, sorgte die Übertragung des Rennens in Miami am vergangenen Sonntag für eine Rekordeinschaltquote in den Vereinigten Staaten. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)