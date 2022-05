Premier League: Real Madrid stattet Chelsea-Star Antonio Rüdiger mit 400-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel aus

SPORT1 berichtete bereits vor Wochen, dass der ablösefreie Abwehr-Star den Königlichen schon ein mündliches Okay gegeben hatte , nachdem der FC Chelsea die Gehaltsforderungen von Rüdiger nicht erfüllen wollte, beziehungsweise konnte.

So viel bekommt Antonio Rüdiger bei Real Madrid

In Madrid soll der DFB-Star nach dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool einen Vier-Jahresvertrag unterschreiben - den Medizincheck hat er bereits erfolgreich absolviert - und offiziell vorgestellt werden.

Auf vier Jahre gerechnet kommt er damit auf garantierte 27,1 Millionen Euro netto (52 Millionen Euro brutto). Zwar wechselt Rüdiger ablösefrei nach Madrid, jedoch heißt das nicht, dass die Madrilenen nicht tief in die Tasche greifen müssen.

Heißt: Das Gesamt-Paket aus Gehalt und Handgeld, das Real Madrid zu stemmen hat, liegt bei rund 90 Millionen Euro. Laut The Athletic haben die Galaktischen in Rüdigers Vertrag zudem eine Monster-Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro eingebaut.