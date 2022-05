Tennis, Masters: Zverev nach Arbeitssieg im Achtelfinale in Rom

Nach Alcaraz-Fiasko: Zverev mit starker Antwort

Drei Tage nach seiner deutlichen Niederlage gegen Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz im Finale von Madrid präsentierte sich Zverev in seinem ersten Match beim Masters im Foro Italico keinesfalls in Bestform. Ohne seinen verlässlichen ersten Aufschlag und die gute Vorhand wäre es für ihn gegen den wieselflinken Baez schwer geworden.

„Ich komme aus Madrid, aus 800 m Höhe“, erklärte er bei Sky , „und spiele mein erstes Match hier in Rom auf dem Centre Court. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied.“ Für Baez, der durch die Qualifikation musste, sei es „schon das vierte Match auf diesem langsamen Belag“ gewesen, „er war besser an die Bedingungen gewöhnt“. (SERVICE: ATP-Kalender)

Und dann führte Zverev auch nochmal an, dass es der allgemeinen körperlichen Frische nicht gerade zuträglich sei, „wenn man in Madrid nachts um eins auf den Platz musste und hier plötzlich morgens um elf Uhr spielt“.

Alles gut und schön, Tatsache bleibt, dass der Olympiasieger deutlich zulegen muss, will er bei den anstehenden French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) auch nur in die Nähe des ersehnten ersten Grand-Slam-Titels kommen. In Rom heißt sein nächster Gegner Alex de Minaur (Australien), nicht gerade ein Spezialist auf der roten Asche. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)