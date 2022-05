Brand gratuliert Gummersbach - und rät Köster zum Verbleib

Klub-Legende Heiner Brand hat dem VfL Gummersbach zur Rückkehr in die Handball-Bundesliga gratuliert.

Klub-Legende Heiner Brand hat dem VfL Gummersbach zur Rückkehr in die Handball-Bundesliga gratuliert. „Ich freue mich diebisch“, sagte der gebürtige Gummersbacher, der Zeit seiner großen Spielerkarriere nur für den VfL auflief, dem SID: „Der VfL Gummersbach gehört in die Handball-Bundesliga wie Schalke 04 in die erste Liga im Fußball.“ Altmeister Gummersbach war 2019 erstmals aus der Bundesliga abgestiegen.