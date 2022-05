Eishockey-WM 2022: Leon Draisaitl auch bei Playoff-Aus keine Option für DEB-Team

So episch war die Eishockey-WM 2021

Leon Draisaitl droht mit den Edmonton Oilers das Playoff-Aus in der NHL. Die deutsche Nationalmannschaft wird er bei der Eishockey-WM aber auch dann nicht verstärken.

Superstar Leon Draisaitl wird die Eishockey-Nationalmannschaft im Falle eines vorzeitigen Playoff-Ausscheidens in der NHL mit den Edmonton Oilers bei der am Freitag beginnenden WM in Helsinki und Tampere nicht verstärken.