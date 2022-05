Darts: James "The Machine" Wade im Krankenhaus - Premier-League-Einsatz in Gefahr

Darts-Star James Wade muss das PDC-Turnier in Leverkusen abbrechen. Der Engländer wird danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau äußert sich.

„The Machine“ musste laut einer offiziellen Mitteilung, welche auf seinem Twitter-Account geteilt wurde, das PDC-Turnier in Leverkusen abbrechen und wurde am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert.