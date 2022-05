DFL-Chefin Hopfen stellt Vision des Fußballs der Zukunft vor

Donata Hopfen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL), hat zur Eröffnung der zweitägigen Messe SportsInnovation 2022 in Düsseldorf ihre Vision des Fußballs der Zukunft vorgestellt. „Wir wollen die digitalste Fußballliga der Welt sein“, sagte die DFL-Chefin vor 1200 Gästen in der Merkur Spiel-Arena. Sie möchte dabei die Verbindung „von Tradition und Innovation“ herstellen, die jeweiligen Interessensphären wahren.

Sie sieht das Event in der NRW-Landeshauptstadt als "Impulsgeber" für neue Wege in der Vermarktung des Fußballs an. "Ich glaube, dass sich die Branche rasant weiterentwickelt", betonte Hopfen in ihrer Rede, sie möchte den deutschen Profifußball fitmachen für die Herausforderungen der kommenden Jahre.