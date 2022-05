Sportwetten: DEB-Team kassiert Niederlage gegen Kanada

Die Eishockey-Nationalmannschaft kassiert laut Sportwettenanbieter bwin zum WM-Auftakt in Finnland gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) eine Niederlage. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm hat eine Sieg-Quote von 4,33. Kanada (Quote 1,34) ist klarer Favorit in der Helsinki Ice Hall.