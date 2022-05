Bundesliga: Droht BVB-Stürmer Erling Haaland der Absturz bei ManCity so wie bei Sancho, Pulisic und Co.?

Borussia Dortmund muss mit Erling Haaland den nächsten Star ziehen lassen. Droht dem Norweger dasselbe Schicksal wie Sancho, Pulisic und Co.?

Erling Haaland verlässt nach nur zweieinhalb Jahren Borussia Dortmund und wird sich Manchester City anschließen. Am Montag verkündeten die Citizens, dass der Norweger ab der kommenden Saison für den Klub von Trainer Pep Guardiola stürmen wird .

Die Schwarz-Gelben machen ein sattes Plus mit dem Verkauf: 2020 erhielt RB Salzburg noch 20 Millionen Euro, 2022 müssen die Citizens 75 Mios. für Haaland auf den Tisch legen.

Laut der Ad-Hoc-Mitteilung des BVB sind allerdings nur 35 bis 40 Millionen fällig. Nach SPORT1 -Informationen steht Haaland noch mit 20 Millionen Euro Restbuchwert in den Büchern des Börsenklubs. Der damalige Transfer von Salzburg zum BVB wird über vier Jahre abgeschrieben.

Der Top-Torjäger wird in der Premier League nun zum Top-Verdiener: Fünf Jahre Laufzeit und ein höheres Bruttojahresgehalt als Kevin De Bruyne, der mit knapp 23 Millionen Euro bisher am meisten einstrich. Haaland ist nun in der Riege der absoluten Superstars angekommen. (SERVICE: De Bruyne reif für den Ballon d‘Or)