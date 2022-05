Bora-Chef Denk schwärmt von Youngster Kämna

Bora-Chef Ralph Denk hat Youngster Lennard Kämna nach seinem Erfolg am Ätna auf der vierten Etappe des Giro d‘Italia in höchsten Tönen gelobt.

Teammanager C vom deutschen Rad-Rennstall Bora-hansgrohe hat Youngster Lennard Kämna nach seinem Erfolg am Ätna auf der vierten Etappe des Giro d‘Italia in höchsten Tönen gelobt. „Er ist ein besonderer Typ. Wenn er losfährt, gewinnt er meistens“, sagte der 48-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Er hat einen Siegesinstinkt, den so nicht jeder hat.“