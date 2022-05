NBA: Trauer um Legende Bob Lanier

Der ehemalige Center der Detroit Pistons starb nach kurzer Krankheit am Dienstag im Alter von 73 Jahren. Das gab die NBA bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

NBA-Commissioner Adam Silver huldigte Lanier: „Er gehört zu den talentiertesten Centern in der Geschichte der Liga und war einer der freundlichsten sowie aufrichtigsten Menschen, die ich kenne.“

Lanier in die Hall-of-Fame aufgenommen

Lanier gehörte in den 70ern zu den besten Spielern in der Liga und spielte insgesamt 14 Jahre für die Pistons sowie die Milwaukee Bucks.

Er wurde insgesamt achtmal in das Allstar-Team gewählt und in die Hall-of-Fame aufgenommen. Der Center legte in seiner Karriere durchschnittlich 20,1 Punkte sowie 10,1 Rebounds auf. Zudem ist der 2,11 Meter große Big man jeweils auf Platz drei des Punkte- sowie Reboundrankings der Pistons.