Formel 1: Mick Schumacher immer noch Lehrling - diese Transformation muss er schaffen

In seiner Kolumne blickt SPORT1-Experte Peter Kohl auf den Crash zwischen Mick Schumacher und Sebastian Vettel zurück. Seiner Meinung nach geht es Schumacher in der Zukunft darum, eine gewisse Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit zu entwickeln.

Der Name Schumacher bedeutet per se Diskussionen, Leidenschaft, Hoffnungen, Erwartungen. Ein schwerer Rucksack, den Mick als Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael mit sich rumschleppt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Gegenteilige Beteuerungen sind Mumpitz. Er steckt in seiner zweiten Formel-1- Saison, der Welpenschutz des Premierenjahres ist aufgebraucht.

Druck und Erwartungen steigen, vor allem weil Teamkollege Magnussen mit jetzt wettbewerbsfähigem Material mehrfach in die Punkte fährt und das teaminterne Duell bislang klar für sich entscheidet. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Magnussen: Kein Fahrer mit gehobenen Ambitionen

Ja, der Däne ist durch das Fahren in anderen Rennklassen- und Welten menschlich und als Pilot enorm gereift. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Schumachers Weg ist steiniger

Ein Hamilton, ein Verstappen, ein Leclerc, der junge Vettel, Ricciardo in seinen Anfangsjahren - sie alle haben einen wesentlich spektakuläreren Einstieg in ihre Formel-1-Karrieren gehabt, haben ihre etablierten Teamkollegen oder Gegner förmlich aufgefressen. Haben auf Anhieb eingeschlagen.

Micks Weg ist steiniger, zäher. Der C rash mit Vettel im Miami ist blöd gelaufen. Eine Fehleinschätzung, was mit abgelutschten Reifen gegenüber dem Aston Martin mit deutlich frischeren Pneus möglich ist, lässt Mick schlecht aussehen.

Attackieren ist die DNA der Topfahrer, jede Chance suchen und nutzen, führt nach vorne. Ohne diese Fähigkeit, diesen Hunger, wären sie alle nicht in der Top-Klasse des Motorsports, sondern schon in den Nachwuchsklassen gescheitert.

Schumacher muss Transformation gelingen

Für Schumacher geht es darum, Willen, Leidenschaft und Verbissenheit in eine gewisse Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit umzulenken. Eine Transformation, die sehr schwer ist. Vor allem, wenn permanent Kritik an ihn einprasselt.

Er ist immer noch Lehrling. Die machen Fehler und die sollten sie auch machen dürfen. Ein Hypertalent wie Max Verstappen hat Jahre gebraucht, um seine Aggressivität und Angriffslust in die richtigen Bahnen zu lenken.

Ein zurecht viel gelobter George Russell hat im Übermut 2021 in Imola bei halbnasser Fahrbahn mit Slicks versucht, Bottas zu überholen. Das endete in einem der spektakulärsten Crashs der letzten Jahre und hätte beide übel mitnehmen können.

Schuldfrage hin oder her. Manch Risiko-Entscheidung zahlt sich eben nicht aus. Das musste Mick in Miami auf harte Weise feststellen.

Ferrari hat sich für Schumacher vorerst erledigt

Was er braucht, sind jetzt mal ein paar Rennwochenenden, die halbwegs fehlerfrei und ohne Einschläge ablaufen.

Aber was bei einem zu frühen Einsteigen in ein Top-Team schief gehen kann, haben Albon und Gasly gezeigt, die dem hohen Erwartungsdruck bei Red Bull nicht standhielten und darunter zerbröselten.

Dass beide den Weg in die Formel 1 zurückgefunden haben, ist fast schon ein Wunder. Denn der Friedhof früh begrabener Karriere-Hoffnungen ist groß.

Haas muss Schumacher weiterentwickeln

Hält man an ihm fest, woran ich fest glaube, haben das Haas Team, und in erster Linie Teamchef Günther Steiner, die Aufgabe und Verantwortung, was die Weiterentwicklung und Prägung von Schumacher angeht.