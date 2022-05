Mischa Zverev ersetzt Becker als Eurosport-Experte

CMischa Zverev wird während der French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) die Rolle von Boris Becker als Match-Analyst von Eurosport übernehmen. Der 34-Jährige bewertet gemeinsam mit Moderator Matthias Stach in der Sendung „Matchball“ zweimal am Tag das Geschehen in Roland Garros und ist zudem täglich als Co-Kommentator im Einsatz.