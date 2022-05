Eintracht Frankfurt: Nächster Zoff um Neuzugang - Nantes-Präsident wettert wegen Kolo Muani

Kita poltert erneut wegen Kolo Muani

Nantes-Präsident Waldemar Kita polterte deshalb im Gespräch mit der Presse Océan bereits vor dem Pokalerfolg (1:0 gegen Nizza): „Ich denke, dass Kolo Muani schon vor zwei Jahren in Frankfurt unterschrieben hat. Ich wurde ein bisschen für dumm verkauft.“ Kita schaltete vergangenes Jahr bereits die FIFA ein , er sah sich in der Causa Kolo Muani schnell hintergangen und die Eintracht mit falschen Karten spielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Den Schritt nach Frankfurt sieht der Präsident als viel zu klein an: „An seiner Stelle würde ich es bereuen, so schnell unterschrieben zu haben. Er hätte auch zu einem größeren Klub gehen können.“ Kita hätte Kolo Muani zunächst am liebsten noch in Nantes gesehen: „Ich habe seinem Vater vorgeschlagen, den Vertrag zu verlängern, das Gehalt auf über 100.000 Euro pro Monat zu erhöhen und bei einem Weiterkauf 50 % zu kassieren.“