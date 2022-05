FC Bayern: Manuel Neuer mit Bekenntnis nach CL-Aus gegen Villarreal

„In den Cup-Wettbewerben sind wir in der wichtigen Phase nicht da gewesen. Das war leider Fakt, das müssen wir besser machen“, sagte der Schlussmann am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den VfB Stuttgart (2:2).

Neuer fügte an: „Es ist nie so, dass wir davon ausgehen dürfen als Bayern München, dass wir in die nächste Runde kommen. Sondern wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und das müssen wir mitnehmen in die neue Saison.“