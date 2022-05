French Open: Ersatz für Boris Becker gefunden - Mischa Zverev wird TV-Experte

Zverev freut sich auf Aufgabe

„Mit Mischa Zverev haben wir einen Experten, der nicht nur nah am Geschehen ist, sondern bereits für Eurosport bei den Grand Slams im Einsatz war und zudem das komplette Tennisturnier bei den Olympischen Spielen aus dem Studio in München-Unterföhring für Eurosport begleitet hat“, wird Gernot Bauer, Eurosports Head of Sport, in einer Pressemitteilung zitiert.