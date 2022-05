Der Modus der Eishockey-WM 2022 in Finnland

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 mit 16 Teams findet vom 13. bis 29. Mai in der finnischen Hauptstadt Helsinki und in Tampere statt.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 mit 16 Teams findet vom 13. bis 29. Mai in der finnischen Hauptstadt Helsinki und in Tampere statt. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kämpft in der Helsinki Ice Hall in der Gruppe A mit sieben weiteren Teams um Punkte. Die Gruppe B trägt ihre Spiele in der Nokia Arena in Tampere aus.